Hello,We are factory producing FidgetHand Spinner of private model .Ultra Fast Bearings, Finger Toy, GreatGift for ADD, ADHD, Anxiety, and Autism Adult Children.Look forward to hear from you.Best regardsLinda LeiUteki CorporationLimitedMobile:+86-15629978192 | Skype:Linda_lei0928Tel: 86-0755-28372078| Fax: 86-755-61828163Add: No.4, Longteng 3 Road, Longteng industry park,Ailian Longgang District , Shenzhen city, Guangdong Province,China