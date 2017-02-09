-从财务与运营的角度让你更懂HRebdw

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人力资源效能方程式

----------从财务与运营的角度让你更懂HR

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【时间地点】 2017年3月10-11上海 4月14-15杭州

6月9-10杭州

【参加对象】HR经理、总监；中高层领导、基础管理人员及对本课程感兴趣的人士

【授课方式】现场演练＋案例教学＋工具包应用＋自己动手＋老师指导点评＝可落地执行方案

【学习费用】4980元/2天/1人（含资料费、午餐、茶点、发票等，差旅住宿自理）

【电子邮箱】1838283848 ＠ｑｑ．ｃｏｍ

【值班手机】13381816262（程志）

【報名手機】

13381816262 （程志）

【上海地區】 021-51099395

【北京地區】 010-51293467

【深圳地區】

0755-61282420

Relieve the state of Zhao by besieging the state of Wei

【课程特色】

1、全国第一个HR与财务相结合的课程；

2、原创提出人力资源效能方程式的概念；

3、系统地提出HR资产负债表、HR价值转化表及HR现金流向表；

4、原创性提出HR数据预警指标的概念；

5、结合个税筹划，提出HR开源和人工成本降低的方法。



【课程收益】

1、HR与财务同频：去六大模块思维，把财务数据转化为工具，形成产品化思维；

2、HR与业务实现：了解财务与经营，更好地支持业务部门工作的开展；

3、HR与数据分析：理解财务报表背后的数据信息，减少与业务部门沟通的成本；

4、HR与绩效改进：掌握绩效数据间的勾稽关系，从财务角度理解KPI指标设定；

5、HR与价值创造：学会个税筹划的技巧，及降本提效的方法。



【赠送落地工具包】

工具1：HR效能方程式

工具2：业务的量本利分析法

工具3：

杜邦分析法在HR中的运用

工具4： HR业务数据分析图

工具5：年终奖计税

工具6：

HR价值表



【场景应用】

应用1：盈亏平衡点用在HR的编制管理上

应用2：毛利率如何用在HR的绩效考核上

应用3：利润表上的净利润在HR考核中的误区

应用4：如何从财务角度来做HR成本表

应用5：杜邦分析法用在HR的绩效改进上

应用6：业务仪表盘—预警业务进展



【课程大纲】

第一部分

新时代赋予HR的新使命（第一天上午，上午0.5小时）

一、互联网对HR的新挑战

二、新时代对HR的新定义

工具1：HR效能方程式



第二部分

HR经营化 （第一天上午，

2.5小时+第一天下午2小时）

一、看业务

（一）HR如何理解销售收入？-案例1：卖多少包子店才盈亏平衡？

工具2：业务的量本利分析法

场景应用1：盈亏平衡点用在HR的编制管理上

（二）HR如何理解毛利率？

场景应用2：毛利率如何用在HR的绩效考核上

案例2：某公司的基于业务毛利率考核方案

二、看财务

（一）跨界打劫－财务是HR门口的“野蛮人”吗？

（二）同频对话－HR如何看懂财务的三张报表？

1、HR的地盘能自己做主吗？

场景应用3：利润表上的净利润在HR考核中的误区

2、大部分HR不知道财务数据之间的勾稽关系

场景应用4：如何从财务角度来做HR成本表

（三）杜邦分析法－HR与财务的结合点（实操演练，带笔记本电脑）

案例3：某企业ROE由28.6%下降至9.82%，经分析是人工成本过高造成的，HR是如何做绩改改进的





应用5：杜邦分析法用在HR的绩效改进上



第三部分

HR数据化（第一天下午，2小时+第二天上午2小时）

一、看关联

（一）HR数据间关联－HR的静态存量数据

某IT企业骨干员工离职率由39%下降到8%，销售收入增长55%？

案例4：某企业如何通过三定数据分析减少3人？

（二）HR与业务关联－HR的动态增量数据

1、HR拿到的数据和呈现给领导的数据是两回事，如何处理？

案例5：去年人工成本率是8.3%，今年是9.2%，人工成本增加在哪些科目上，对业务是什么影响？



2、人工成本结构数据。

工具4：

HR业务数据分析图

二、看预警

（一）HR指标预警

1、业务仪表盘—预警业务进展（应用5）---实操演练，带笔记本电脑

2、KPI仪表盘－预警项目进展的指标

3、人工成本率－预警人效提升的指标

（二）HR人才预警



第四部分

HR价值化（第二天下午，1.5小时，实操演练，带笔记本电脑）

一、看开源

（一）HR贡献

案例6：HR部门的贡献如何测算？

（二）个税筹划

工具5：年终奖计税

二、看节流

案例7：华为公司如何让一个企业实现员工下降50%，人均劳动力增长80%，而销售收入增长20%？

第五部分

HR"才"报化（第二天下午，1.5小时）

现场演练：HR价值表

工具6：

HR价值表



【授课导师】郑指梁

《人力资源效能方程式》原创版权作者、实战人力资源＆财务管理专家、管理学硕士、注册会计师、注册税务师、浙江大学、中山大学总裁班特邀讲师



杭商研究会高级顾问、曾任世界500强美国纳斯达克上市公司BelFuseInc中国区人力资源经理、中国民营500强人力资源总监&财务总监&董事会秘书

【个人经历】

具有近20年的HR、财务、税务、投行、资本运作等从业经验，曾服务于世界500强企业及中国民营500强企业；熟悉跨国公司与民营企业管理的规律与特点。是业内不多的能同时把人力资源与财务、投行有效结合起来的专家。

熟悉私募基金运营、资本运作、投融资、股权融资、收购兼并。参与并主导多家企业的IPO（主板与新三板）上市工作，并积累丰富的投行经验。

他在多年人力资源、财务和董事会工作实践中总结提炼而成的《人力资源效能方程式》课程多次面向社会开设公开课，获得学员高度认可和广泛运用。

【服务的企业】

【石油化工】中国航空油料集团公司、中石化长岭炼化分公司、中石化绍兴分公司、三江化工、嘉化集团、四川绵阳燃气集团、南京油运股份等。

【食品、农业】蓝城农业、浙江农资集团、湖北良品铺子、蒙牛集团等。

【家电、电器】宁波奥克斯集团、五星电器、现代联合集团、浙江雄风集团、鸿雁电力电气股份、杭州钛合智造股份、施耐德电气、杭州奥普电器等。

【金融业】杭州银行总行、工行杭州金融专修学院、四川宜宾市农商行、杭州经济开发区资产经营集团等。

【进出口贸易】汇信进出口集团股份、杭州凯宴贸易等

【通信、邮政、烟草】广东联通、广东电信、广西真龙烟草、三维通信、江苏通信等。

【医疗、卫生系统】江苏正大天晴药业集团、华东医药股份、老百姓大药房、安杰思医学等。

【IT、电子业】水晶光电股份、中电海康集团等。

【汽车、机械、新材料】吉利集团、东风汽车集团、中通汽车工业集团、佳通轮胎（新加坡）、杭州齿轮箱集团、苏州金龙客车集团、浙江万安集团、宁波宏协集团、杭州长运运输集团、浙江台华新材料股份、宁波海伯精密机械制造等。

【地产、多元化产业】绿城（中国）、嘉凯城集团、成都正合地产集团、郑州房地产集团、宁波城建投资集团、新光集团等。【公共服务、政府机构】杭千高速公路、浙江测绘局、海宁水务集团、安吉经济开发区、中国节能环保集团公司、苏州有线电视台、云南大理供电公司等。

结

雪萍

言衷善

怪我太糟

亦是相对无语

Relieve the state of Zhao by besieging the state of Wei

Hugs are not corpuscles

手不由的握起拳头，闭上眼睛，那一幅幅被欺负的画面出现在眼前，指甲插入肉中，全身开始颤抖。每天装作不害怕，可是，我时时刻刻都在害怕中，每时每刻的考虑有没有人暗中偷袭。这种生活不是我所期待的，也不是我想有的，不可以不可以我不可以再这样下去



