-从财务与运营的角度让你更懂HRebdw

2017年3月10-11上海 4月14-15杭州

6月9-10杭州

【参加对象】HR经理、总监;中高层领导、基础管理人员及对本课程感兴趣的人士

【授课方式】现场演练+案例教学+工具包应用+自己动手+老师指导点评=可落地执行方案

【学习费用】4980元/2天/1人(含资料费、午餐、茶点、发票等,差旅住宿自理)

【课程特色】

1、全国第一个HR与财务相结合的课程;

2、原创提出人力资源效能方程式的概念;

3、系统地提出HR资产负债表、HR价值转化表及HR现金流向表;

4、原创性提出HR数据预警指标的概念;

5、结合个税筹划,提出HR开源和人工成本降低的方法。



【课程收益】

1、HR与财务同频:去六大模块思维,把财务数据转化为工具,形成产品化思维;

2、HR与业务实现:了解财务与经营,更好地支持业务部门工作的开展;

3、HR与数据分析:理解财务报表背后的数据信息,减少与业务部门沟通的成本;

4、HR与绩效改进:掌握绩效数据间的勾稽关系,从财务角度理解KPI指标设定;

5、HR与价值创造:学会个税筹划的技巧,及降本提效的方法。



【赠送落地工具包】

工具1:HR效能方程式

工具2:业务的量本利分析法

工具3:

杜邦分析法在HR中的运用

工具4: HR业务数据分析图

工具5:年终奖计税

工具6:

HR价值表



【场景应用】

应用1:盈亏平衡点用在HR的编制管理上

应用2:毛利率如何用在HR的绩效考核上

应用3:利润表上的净利润在HR考核中的误区

应用4:如何从财务角度来做HR成本表

应用5:杜邦分析法用在HR的绩效改进上

应用6:业务仪表盘—预警业务进展



【课程大纲】

第一部分

新时代赋予HR的新使命(第一天上午,上午0.5小时)

一、互联网对HR的新挑战

二、新时代对HR的新定义

工具1:HR效能方程式



第二部分

HR经营化 (第一天上午,

2.5小时+第一天下午2小时)

一、看业务

(一)HR如何理解销售收入?-案例1:卖多少包子店才盈亏平衡?

工具2:业务的量本利分析法

场景应用1:盈亏平衡点用在HR的编制管理上

(二)HR如何理解毛利率?

场景应用2:毛利率如何用在HR的绩效考核上

案例2:某公司的基于业务毛利率考核方案

二、看财务

(一)跨界打劫-财务是HR门口的“野蛮人”吗?

(二)同频对话-HR如何看懂财务的三张报表?

1、HR的地盘能自己做主吗?

场景应用3:利润表上的净利润在HR考核中的误区

2、大部分HR不知道财务数据之间的勾稽关系

场景应用4:如何从财务角度来做HR成本表

(三)杜邦分析法-HR与财务的结合点(实操演练,带笔记本电脑)

案例3:某企业ROE由28.6%下降至9.82%,经分析是人工成本过高造成的,HR是如何做绩改改进的





应用5:杜邦分析法用在HR的绩效改进上



第三部分

HR数据化(第一天下午,2小时+第二天上午2小时)

一、看关联

(一)HR数据间关联-HR的静态存量数据

某IT企业骨干员工离职率由39%下降到8%,销售收入增长55%?

案例4:某企业如何通过三定数据分析减少3人?

(二)HR与业务关联-HR的动态增量数据

1、HR拿到的数据和呈现给领导的数据是两回事,如何处理?

案例5:去年人工成本率是8.3%,今年是9.2%,人工成本增加在哪些科目上,对业务是什么影响?



2、人工成本结构数据。

工具4:

HR业务数据分析图

二、看预警

(一)HR指标预警

1、业务仪表盘—预警业务进展(应用5)---实操演练,带笔记本电脑

2、KPI仪表盘-预警项目进展的指标

3、人工成本率-预警人效提升的指标

(二)HR人才预警



第四部分

HR价值化(第二天下午,1.5小时,实操演练,带笔记本电脑)

一、看开源

(一)HR贡献

案例6:HR部门的贡献如何测算?

(二)个税筹划

工具5:年终奖计税

二、看节流

案例7:华为公司如何让一个企业实现员工下降50%,人均劳动力增长80%,而销售收入增长20%?

第五部分

HR"才"报化(第二天下午,1.5小时)

现场演练:HR价值表

工具6:

HR价值表



【授课导师】郑指梁

《人力资源效能方程式》原创版权作者、实战人力资源&财务管理专家、管理学硕士、注册会计师、注册税务师、浙江大学、中山大学总裁班特邀讲师



杭商研究会高级顾问、曾任世界500强美国纳斯达克上市公司BelFuseInc中国区人力资源经理、中国民营500强人力资源总监&财务总监&董事会秘书

【个人经历】

具有近20年的HR、财务、税务、投行、资本运作等从业经验,曾服务于世界500强企业及中国民营500强企业;熟悉跨国公司与民营企业管理的规律与特点。是业内不多的能同时把人力资源与财务、投行有效结合起来的专家。

熟悉私募基金运营、资本运作、投融资、股权融资、收购兼并。参与并主导多家企业的IPO(主板与新三板)上市工作,并积累丰富的投行经验。

他在多年人力资源、财务和董事会工作实践中总结提炼而成的《人力资源效能方程式》课程多次面向社会开设公开课,获得学员高度认可和广泛运用。

【服务的企业】

【石油化工】中国航空油料集团公司、中石化长岭炼化分公司、中石化绍兴分公司、三江化工、嘉化集团、四川绵阳燃气集团、南京油运股份等。

【食品、农业】蓝城农业、浙江农资集团、湖北良品铺子、蒙牛集团等。

【家电、电器】宁波奥克斯集团、五星电器、现代联合集团、浙江雄风集团、鸿雁电力电气股份、杭州钛合智造股份、施耐德电气、杭州奥普电器等。

【金融业】杭州银行总行、工行杭州金融专修学院、四川宜宾市农商行、杭州经济开发区资产经营集团等。

【进出口贸易】汇信进出口集团股份、杭州凯宴贸易等

【通信、邮政、烟草】广东联通、广东电信、广西真龙烟草、三维通信、江苏通信等。

【医疗、卫生系统】江苏正大天晴药业集团、华东医药股份、老百姓大药房、安杰思医学等。

【IT、电子业】水晶光电股份、中电海康集团等。

【汽车、机械、新材料】吉利集团、东风汽车集团、中通汽车工业集团、佳通轮胎(新加坡)、杭州齿轮箱集团、苏州金龙客车集团、浙江万安集团、宁波宏协集团、杭州长运运输集团、浙江台华新材料股份、宁波海伯精密机械制造等。

【地产、多元化产业】绿城(中国)、嘉凯城集团、成都正合地产集团、郑州房地产集团、宁波城建投资集团、新光集团等。【公共服务、政府机构】杭千高速公路、浙江测绘局、海宁水务集团、安吉经济开发区、中国节能环保集团公司、苏州有线电视台、云南大理供电公司等。





