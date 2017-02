Por favor confirma tu subscripción

Simple Transactional Email











Hola,



El nuevo Reglamento General de

Protección de Datos ya está en vigor y una de las medidas

imprescindibles para poder cumplir con la ley es recoger el consentimiento

expreso del remitente antes de realizar ningún tipo de

comunicación comercial.



Actualmente estás

subscrito a una lista de correos propiedad de la empresa Waldford Hills

Editions, sin embargo todavía no tienen tu visto bueno

formal.



Nos ponemos en contacto contigo en su nombre para

que nos confirmes si los autorizas o no para que te envíen

comunicaciones comerciales.



¿Qué decides?



SÍ, QUIERO RECIBIR

COMUNICACIONES COMERCIALES



NO QUIERO RECIBIR COMUNICACIONES

COMERCIALES



FAQ

¿Si decido aceptar, qué pasa?



La empresa

Waldford Hills Editions recibirá una

confirmación por nuestra parte de que aceptas expresamente recibir

comunicaciones comerciales por su parte, indicando tu dirección de

email, tu confirmación, tu dirección IP y la fecha y la hora

de tu respuesta.



Que des tu consentimiento no significa que

vayan a enviarte comunicaciones comerciales, ni tampoco significa que no

puedas cambiar de opinión. La ley te protege en todo caso y, si

cambias de opinión, siempre podrás ponerte en contacto con la

empresa Waldford Hills Editions para rectificar tu

opinión.

¿Qué pasa si decido no

aceptar?



La empresa

Waldford Hills Editions recibirá

una confirmación por nuestra parte de que no aceptas recibir

comunicaciones comerciales por su parte, indicando tu dirección de

email, tu respuesta negativa, tu dirección IP y la fecha y la hora

de tu respuesta. Esto no significa que más adelante no puedan

obtener tu autorización por otra por otra

vía.



¿Qué pasa si no respondo

a este email?



Esperaremos unos meses y trataremos de enviarte de

nuevo y por última vez un email simiar. Si no contestas tampoco en

esta segunda ocasión al cabo de 1 mes notificaremos a la empresa

Waldford Hills Editions que no muestras

interés alguno en recibir comunicaciones comerciales indicando

tu dirección de email, tu ausencia de respuesta, la fecha y la

hora. En todo caso, te pedimos por favor que nos confirmes

qué prefieres, es sólo un clic ;)



¿Por

qué la empresa Waldford Hills

Editions tiene mi email?



No lo sabemos.

Nosotros solo verificamos cuál es tu decisión.

Aunque no lo recuerdes ahora, probablemente te hayas registrado en alguna

de sus webs o quizás hayas descargado alguna de sus aplicaciones. En

muchos casos la gente introduce emails falsos a la hora de rellenar

formularios, quizás hayas tenido la mala suerte de que han puesto la

tuya.



En otras ocasiones, intercambiamos tarjetas de visitas o

solicitamos información de contacto por email. Incluso es posible

que no hayas leído la política de privacidad o los

términos legales y hayas consentido que tus datos se cedan a

terceros. Te recomiendo encarecidamente que, si no lo haces ya, leas

detenidamente los condiciones de uso de los datos que estás

cediendo.



¿Este email es spam?



NO, el

spam es correo electrónico no solicitado que se envía a

un gran número de destinatarios con fines publicitarios o

comerciales. En ningún caso queremos venderte nada, ni hacer

publicidad de nuestro servicio. El único objetivo de esta

comunicación es verificar que autorizas y que quieres recibir

comunicaciones comerciales de la empresa

Waldford Hills Editions.

Por lo tanto, te rogamos que no marques este email como spam. Si

no quieres que te enviemos más emails de verificación

(opt-in) como este simplemente haz clic aquí.

¡Gracias por tu tiempo!



Kiply, Knowledge

is Power SL

Monte dos Postes 8, 15703 Santiago de Compostela (A

Coruña)

